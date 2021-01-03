İznik'in gözbebekleri oldular - Son Dakika

İznik'in gözbebekleri oldular
03.01.2021 03:34
İznik'in gözbebekleri oldular Bursa'nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesinin gözbebekleri oldu.
İznik'in gözbebekleri oldular
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesinin gözbebekleri oldu.
Hafta sonu müzeyi gezemeyen vatandaşlar, demir parmaklıklarından muhteşem görselliğe sahip lahitleri görmek için can atıyor. UNESCO'ya aday tarihi kent İznik'te 1.derecede sit alanından çıkarılan kabartmalı ve mükemmel bir ince işçiliğe sahip lahitler İznik Türk İslam Eserleri müzesinin bahçesinde sergileniyor. Roma Dönemine ait 2 Bin Yıllık lahitleri görmek isteyen yerli yabancı turistler Demirparmaklıklardan bakarak muhteşem lahitleri görebiliyor.
Son Dakika Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu