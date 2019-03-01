İznik'in Osmanlılar Tarafından Fethinin 688. Yıl Dönümü Kutlamaları
1 saat önce
- Kortej yürüyüşünden detaylar Okçuların ve at akrobasi gösterilerinden detaylar BURSA - İznik'in Osmanlılar tarafından fethinin 688. yıldönümü törenle kutlandı.
- Kortej yürüyüşünden detaylar
Okçuların ve at akrobasi gösterilerinden detaylar BURSA - İznik
'in Osmanlılar tarafından fethinin 688. yıldönümü törenle kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:08 Kaynak: AA
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