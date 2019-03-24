Son Dakika Haberleri: İznik'in Tarihi Dokusunu Bez Çantalara İşliyor

İznik'in Tarihi Dokusunu Bez Çantalara İşliyor

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan arkeolog Mehmet Akçınar'ın, tarihi yapı ve figürleri işlediği bez çantalar ilgi görüyor.

İznik'in Tarihi Dokusunu Bez Çantalara İşliyor, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan arkeolog Mehmet Akçınar'ın, tarihi yapı ve figürleri işlediği bez çantalar ilgi görüyor.

İznik'te yaşayan arkeolog Mehmet Akçınar, ilçedeki tarihi mekanlarda çeşitli restorasyon çalışmalarında görev aldı. Akçınar, son olarak İstanbul Kapı'nın restorasyonunda bulundu. Buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Mehmet Akçınar, bez çantaların üzerine tarihi yapı ve figürleri işleme hobisine yoğunlaştı. Akçınar, İznik'in tarihi figürlerini işlediği bez çantaları Kılıçarslan Caddesi'nde bulunan Milli İrade Meydanı'nda kurduğu stantta satıyor.

Tasarım bez çantalar yaptığını anlatan Mehmet Akçınar, "İznik'in tarihi yönüne dikkat çekmek istiyoruz. Aslında çalışmamın temelinde Osmanlı öncesindeki İznik de yatıyor. Bizans ve Roma dönemine ait yapıları ve görselleri tasarım olarak çantalara işliyoruz. Özellikle bu, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

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