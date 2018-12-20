İznik Kaymakamlığının Çalınan Kamyoneti Bulundu
12 saat önce
İznik Kaymakamlığının önceki gün çalınan kamyoneti, Orhangazi ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
İznik
Kaymakamlığının önceki gün çalınan kamyoneti, Orhangazi
ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındığı bildirilen Kaymakamlık
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün 16 H 5853 resmi plakalı kamyoneti, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri tarafından ilçedeki Orkent bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:24 Kaynak: AA
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