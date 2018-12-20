Son Dakika Haberleri: İznik Kaymakamlığının Çalınan Kamyoneti Bulundu

İznik Kaymakamlığının Çalınan Kamyoneti Bulundu

12 saat önce

İznik Kaymakamlığının önceki gün çalınan kamyoneti, Orhangazi ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

İznik Kaymakamlığının Çalınan Kamyoneti Bulundu, System.String[]
İznik Kaymakamlığının önceki gün çalınan kamyoneti, Orhangazi ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındığı bildirilen Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün 16 H 5853 resmi plakalı kamyoneti, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından ilçedeki Orkent bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:24 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, İznik, Güncel
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Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek

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