İznik Mlili Eğitim Müdürü, 16 öğrencinin doğum gününü kutladı - Son Dakika

İznik Mlili Eğitim Müdürü, 16 öğrencinin doğum gününü kutladı

BURSA'da İznik ilçesinin Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 16 öğrencinin evine pastayla gidip, doğum günlerini kutladı.

BURSA'da İznik ilçesinin Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 16 öğrencinin evine pastayla gidip, doğum günlerini kutladı. İznik İlçe Milli Müdürü Muhammet Asil, merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan ve 23 Nisan'da doğan öğrencileri belirledi. 16 öğrencisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğduğunu öğrenen Asil, 16 pasta alıp öğrencilerin evine gitti. Tek tek öğrencilerin evine ziyarette bulunan Asil, öğrencilere pastayı vererek, doğum günlerini kutladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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