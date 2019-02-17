Son Dakika Haberleri: İznik Müzesi'nin 7 Yıldır Kapalı Olmasına Tepki: Parmaklıklar Arkasından İzlemekten Bıktık

İznik Müzesi'nin 7 Yıldır Kapalı Olmasına Tepki: Parmaklıklar Arkasından İzlemekten Bıktık

1 saat önce

BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi İznik Müzesi'nin, restorasyonun devam ettiği gerekçesiyle 7 yıldır ziyarete kapalı tutulması, hat sanatçısı Yalçın Öztürk tarafından 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankart ile protesto edildi.

İznik Müzesi'nin 7 Yıldır Kapalı Olmasına Tepki: Parmaklıklar Arkasından İzlemekten Bıktık, System.String[]
BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi İznik Müzesi'nin, restorasyonun devam ettiği gerekçesiyle 7 yıldır ziyarete kapalı tutulması, hat sanatçısı Yalçın Öztürk tarafından 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankart ile protesto edildi.

Bursa'nın İznik İlçesinde 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olan İznik Müzesi, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müzenin 7 yıldır kapalı olmasına tepki gösteren Roma ve Bizans tarihi ile ilgilenen hat sanatçısı Yalçın Öztürk, durumu protesto etti. Öztürk, üzerinde 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankartı elinde tutarak müzenin önüne geldi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında pankartı açan Öztürk, "Yeter artık, müzemiz açılsın. Gelenleri görüyorsunuz, hep kapıdan geri dönüyorlar. Geçen yıl Mart ayında açılacaktı, hangi Mart ayı" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:43 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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