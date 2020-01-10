İznik Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet verecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İznik Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet verecek - Son Dakika

İznik Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet verecek

6 saat önce

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaklaşık 8 yıldır kapalı olan Nilüfer Hatun İmareti İznik Müzesinin, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vereceğini bildirdi.

İznik Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet verecek, System.String[]

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaklaşık 8 yıldır kapalı olan Nilüfer Hatun İmareti İznik Müzesinin, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vereceğini bildirdi.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kahraman, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Damar, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Bursa Rölöve Anıtlar Bölge Müdürü Aylin Kırlangıç, İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, ilgili kurum temsilcileri ve uzmanları ile birlikte İznik'te devam eden çalışmalarla ilgili inceleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik'te yaklaşık 8 yıldır kapalı olan Nilüfer Hatun İmareti İznik Müzesinin, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vereceğini aktardı.

Usta, bu yıl ramazan ayında bahçesinde verilecek iftar yemeğiyle müzenin açılacağını ifade etti.

Kağan Mehmet Usta, İznik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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