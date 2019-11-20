Son Dakika Haberleri: İznik semalarında uçan helikopterin esrarı çözüldü
Son Dakika Güncel İznik semalarında uçan helikopterin esrarı çözüldü - Son Dakika

İznik semalarında uçan helikopterin esrarı çözüldü

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, sürekli yüksek gerilim hatları yanında uçup iki farklı bölgeye inip kalkan helikopter, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

İznik semalarında uçan helikopterin esrarı çözüldü, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde, sürekli yüksek gerilim hatları yanında uçup iki farklı bölgeye inip kalkan helikopter, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Yapılan araştırmalar sonunda helikopterin resmi bir kuruma ait olduğu ve İznik'te çalışma yaptığı öğrenildi.


Türkiye'de de bu yıl uygulanmaya başlanan yöntemle yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliği artık helikopterle yapılıyor. Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre şartlarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizleniyor. Yüksek gerilim hattına çok yakın, havada bekleme pozisyonuna geçen helikopterdeki görevlinin bir noktadaki temizlik süresi ise yaklaşık 2 dakika sürüyor. Saflaştırılmış suyun kullanıldığı helikopterli temizlik işlemi TEİAŞ ekipleri tarafından dün İznik'te de gerçekleştirildi. Yapılan bu işlem zaman ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında tasarruf sağlıyor. - BURSA

Türkiye, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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