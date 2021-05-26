İznik, tarihi, kültürü ve 300 yemek ile ekranlara yansıdı - Son Dakika

İznik, tarihi, kültürü ve 300 yemek ile ekranlara yansıdı

26.05.2021 13:50
İznik, tarihi, kültürü ve 300 yemek ile ekranlara yansıdı, System.String[]

İznik yüzlerce tarihi eseri, kültürel değerleri ve 300'e yakın yemek çekimi ile Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kanal 7 ekranlarında Özlem Tunca Esirgenç, Yasin Esirgenç ve oğulları Yakupcan Esirgenç'in hazırlayıp sundukları Dünyayı Geziyorum, Mutfağım Şahane ve Dünya'nın Tadı programlarının çekimleri 40 gün boyunca İznik'te gerçekleştirildi. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Mutfağım Şahane ve Cumartesi günleri yayınlanan Dünya'nın Tadı programı ile İznik'te 300'ü aşkın yemek izleyiciyle buluştu. İznikli kadınların eşsiz lezzetlerini yansıttığı programlarda zaman zaman erkeklerde maharetlerini sergilediler.

Ayrıca Özlem Tunca Esirgenç'in sunumuyla her Pazar 15:00'da Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Dünyayı Geziyorum programının da çekimleri gerçekleşti. İznik Belediyesi Basın Yayın Birimi koordinasyonuyla gerçekleşen çekimler 40 gün boyunca İznik merkez ve köylerinde gerçekleşti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret eden ekibe Başkan Usta tarafından hediye takdim edildi. Başkan Usta ziyaretteki konuşmasında "Kanal 7 ekranlarında Özlem Tunca Esirgenç, Yasin Esirgenç ve Yakupcan Esirgenç'i hazırlayıp sundukları Dünyayı Geziyorum, Mutfağım Şahane ve Dünyanın Tadı programlarının çekimleri dolayısıyla 40 gün boyunca ilçemizde ağırladık. Bu süre boyunca belediyemiz organizasyonuyla ilçemizde 300'e yakın eşsiz lezzetli yemek çekimleri ile tarihi ve kültürel değerlerimiz Kanal 7 ekranları aracılığıyla milyonlarca izleyiciyle buluştu. Kendilerine ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, İznik ilçemizin tanıtımını her ortam ve platformda yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Özlem Tunca, Cumartesi, Kanal 7, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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