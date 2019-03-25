Son Dakika Haberleri: İznik'te 13 Saattir Devam Eden Yangın Söndürüldü

İznik'te 13 Saattir Devam Eden Yangın Söndürüldü

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

İznik'te 13 Saattir Devam Eden Yangın Söndürüldü, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Yangında 15 dönümlük sazlık alan kül olurken, Bursa merkez ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangın boyunca jandarma ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında, çevredeki birçok zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

İznik Gölü, Bursa, İznik, 3. Sayfa
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