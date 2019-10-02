Son Dakika Haberleri: İznik'te 2 bin 500 yıllık surda çökme
Son Dakika Güncel Haber

İznik'te 2 bin 500 yıllık surda çökme

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan tarihi İznik Surları'nda çökme meydana geldi.

İznik'te 2 bin 500 yıllık surda çökme, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan tarihi İznik Surları'nda çökme meydana geldi. İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, çöken surda gerekli incelemenin yapıldığını, raporun ardından onarım çalışmasına başlanacağını söyledi.

İznik'in dört bir yanını kaplayan ve Roma döneminden kalan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday 2 bin 500 yıllık surların bir bölümünde çökme meydana geldi. Burç kısmında ise derin çatlaklar oluştu. Konuya ilişkin konuşan İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, çöken surda, gerekli incelemelerin uzman ekipler tarafından yapıldığını belirterek, 'Surlar hakkında genel bir rapor düzenledik. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Laboratuvar Müdürlüğü ve Rölöve Anıtlar Müdürlüğü'ne teslim ettik. Bursa Büyükşehir Belediyesi zaten diğer surlarda onarım çalışması yapıyor. İnsallah gelecek olan raporlardan sonra buranın da onarım çalışmasına dahil olmasını bekliyoruz" dedi.

'KENDİ ELLERİMİZLE YIKIYORUZ'

Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, surların çökmesiyle ilgili olarak, "Diyarbakır ve İstanbul'dan sonra en büyük surlara sahibiz. Ama surlarımızı yerle bir ediyoruz. Kendi ellerimizle yıkıyoruz. Ettiğimiz tahribatın yanında surun duvarları yazı ve dolu slogan dolu. Ateşler yakılmış. Bunun çözümü ve önlemi olmalıdır" dedi.

Ahmet Türkmenoğlu, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız Bakan Akar'dan net mesaj: Hazırlıklarımızı yaptık, gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:11:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te 2 bin 500 yıllık surda çökme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]