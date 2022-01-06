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İznik'te 40 yıl önce üretilen el emeği ürünler yeniden canlanacak - Son Dakika

İznik'te 40 yıl önce üretilen el emeği ürünler yeniden canlanacak

06.01.2022 12:32
İznik'te 40 yıl önce üretilen el emeği ürünler yeniden canlanacak

Bursa'nın İznik ilçesinde 40 yıl önce el emeği tezgahlarda dokunan ürünlerin yeniden üretilmesi için temin edilen dokuma tezgahları faaliyetlerine başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 40 yıl önce el emeği tezgahlarda dokunan ürünlerin yeniden üretilmesi için temin edilen dokuma tezgahları faaliyetlerine başladı.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin girişimleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin destekleriyle alınan dokuma tezgahları için Derbent Mahallesi'nde İznik Belediyesine ait bir bina tahsis edildi.

Binayı ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Derbentli kadınların dokuma tezgahlarının gelmesiyle mutluluklarının gözlerinden okunduğunu bildirdi.

Usta, 40 yıl önce buralarda üretilen el emeği göz nuru el dokumaları bugün yeniden canlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız burada öncelikle belirli bir süre kurs alacaklar. Tezgahlara adapte olarak üretime geçecekler. Bizlerde değerlerimize sahip çıkmak amacıyla göreve geldiğimiz ilk günden buyana unutulan değerlerimizi araştırıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Birçok değerimizin coğrafi işaret tescil belgesini aldık. 'Derbent El Dokumaları' için de coğrafi işaret tescil belgesi başvuru dosyamız hazır. Bunun da belgesini alarak bir dünya markası haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız."

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Derbent, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İznik'te 40 yıl önce üretilen el emeği ürünler yeniden canlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik'te 40 yıl önce üretilen el emeği ürünler yeniden canlanacak - Son Dakika
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