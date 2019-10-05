İznik'te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü
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İznik'te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördüBURSA'nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
İznik'te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü
BURSA'nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.
Balıkçı Ali Eken, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığını alıp, İznik Balık Pazarı'ndaki tezgahında satışa sundu. Vatandaşlar köpek balığına büyük ilgi gösterirken Eken, 'Köpek balığını hem satmak hem de sergilemek için satın aldık. Beklediğimizden fazla ilgi var. Yaklaşık 2 metre boyunda. 60 kilo ağırlığında. Biraz daha sergiledikten sonra talepte bulunanlara satacağız' diye konuştu.
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