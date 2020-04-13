İznik'te bilgisayar kasası hırsızlığı kamerada - Son Dakika

İznik'te bilgisayar kasası hırsızlığı kamerada
6 saat önce
İznik'te bilgisayar kasası hırsızlığı kamerada Bursa'nın İznik ilçesinde gece yarısı kafetarya'ya giren hırsız bilgisayar kasasını çaldı.
İznik'te bilgisayar kasası hırsızlığı kamerada
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde gece yarısı kafetarya'ya giren hırsız bilgisayar kasasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sahil caddesinde meydana geldi. İsmail Ay'a ait kafetaryaya gece yarısı giren hırsız, kasa da para bulamayınca işletmenin bilgisayar kasasını çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, bilgisayar kasasını çalan hırsızın peşine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:59 Kaynak: İHA
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