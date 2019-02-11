Son Dakika Haberleri: İznik'te Bir Gece de İki Define Olayı

İznik'te Bir Gece de İki Define Olayı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesin de iki ayrı nokta da kaçak kazı olayı meydana geldi.

İznik'te Bir Gece de İki Define Olayı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesin de iki ayrı nokta da kaçak kazı olayı meydana geldi. Jandarma Elbeyli köyünde 6 kişiyi suç üstü yakalarken, poliste 1 kişiyi yakaladı.

Devriye görevi yürüten polis ekipleri, Abdulvahap tepesi civarında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan arama da define aramakta kullanılan detektör ile sarı renkte metal plaka bulundu.

Otomobilin sürücüsü S.A (31) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, S. A hakkında 2863 Kültür varlıklarına muhalefet suçundan işlem yaptı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

Bursa, İznik, Güncel
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