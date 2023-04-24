İznik'te Bizans döneminden kalma mezar ve insan kemiklerine rastlandı - Son Dakika
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İznik'te Bizans döneminden kalma mezar ve insan kemiklerine rastlandı

25.04.2023 13:17

Bursa'nın 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi kenti İznik'te vatandaşlar Akçeşme sokaktaki surların dibinde tarihi bir mezar ve insan kemiklerine rastladı. Vatandaşların yetkililere haber vermesi uzmanları harekete geçirirken, yapılan incelemelerde mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık desenli tuğla mezar olduğu anlaşıldı.

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik'te Çınarlı Caminin yakınındaki Akçeşme sokakta surların dibinde tarihi mezar ve insan kemikleri çıktı.

İznik'te Bizans dönemine ait mezar ve insan kemikleri bulundu

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE HABER VERDİLER

Vatandaş yetkililere Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar yaptıkları İncelemede mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi.

İznik'te Bizans dönemine ait mezar ve insan kemikleri bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İznik'te bulunan tarihi mezar ve insan kemikleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR (1)
  • Anazarbus : Soruşturmayı emniyet devralmış. İlk tahkikata göre Yorgi oğlu Nikolas ın öldürüldüğü düşünülüyor. Müge Anlı maktülün yaşayan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik'te Bizans döneminden kalma mezar ve insan kemiklerine rastlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik'te Bizans döneminden kalma mezar ve insan kemiklerine rastlandı - Son Dakika
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