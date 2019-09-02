İznik'te çalılık alandaki yangın korkuttu

İznik'in Çakırca köyü sahili Çayırlar mevkiinde saat 20.30'da çalılık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevler, sazlıklara ulaşmadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Daha önce de aynı bölgede sazlıklar yanmıştı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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