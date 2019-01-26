Son Dakika Haberleri: İznik'te Deredeki Kirliliğe İnceleme

İznik'te Deredeki Kirliliğe İnceleme

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin dün medyaya yansıması üzerine bugün Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede incelemede bulunup, tutanak tuttu.

İznik'te Deredeki Kirliliğe İnceleme, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin dün medyaya yansıması üzerine bugün Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede incelemede bulunup, tutanak tuttu.

İznik Gölü'nü besleyen derelerden biri olan Karasu Deresi'ne çifçilerin attığı zirai ilaçlar sebebiyle yaşanan çevre kirliliğinin dün haber yapılması üzerine Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bugün bölgeye gelerek, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizleme Ekipleri de dereye atılan atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgede yaşayanlar ise derenin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, denetimlerin yapılmasını istedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:02 Kaynak: DHA

Karasu, Bursa, İznik, Güncel
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