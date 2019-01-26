İznik'te Deredeki Kirliliğe İnceleme
28 dakika önce
BURSA'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin dün medyaya yansıması üzerine bugün Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede incelemede bulunup, tutanak tuttu.
BURSA'nın İznik
ilçesindeki Karasu
Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin dün medyaya yansıması üzerine bugün Bursa
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede incelemede bulunup, tutanak tuttu. İznik Gölü
'nü besleyen derelerden biri olan Karasu Deresi'ne çifçilerin attığı zirai ilaçlar sebebiyle yaşanan çevre kirliliğinin dün haber yapılması üzerine Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
yetkilileri bugün bölgeye gelerek, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Sahil Temizleme Ekipleri de dereye atılan atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgede yaşayanlar ise derenin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, denetimlerin yapılmasını istedi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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