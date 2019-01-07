İznik'te Etkinliklerin Yeni Adresi "Gençlik ve Kültür Merkezi"

İznik Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gençlik ve Kültür Merkezi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Konferans ve seminerlerden, eğitim programlarına, turnuva ve nikâhlara kadar vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlıyor. İlçenin ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyan merkez 7'den 70'e tüm vatandaşların uğrak noktası oluyor.İçerisinde kütüphane, kurs merkezi, nikah salonu, meclis salonu, toplantı salonu, satranç salonu ve konferans salonu ile idari ofislerin bulunduğu binanın iç tefrişatı İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ın yapmış olduğu girişimler ile Spor Toto tarafından hibe edildi.

1200 metre kare kapalı alanda bulunan Kültür Merkezi hakkında açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın "Gençlik ve Kültür Merkezinde yapılacak tiyatro, sergi, konferans, gibi etkinlikler ile gençlerimiz ufkunu açacaktır. Kültür Merkezi ilçemizdeki birçok sosyal etkinliğe de destek sağlıyor. Buralarda düzenlenen turnuva, eğitim seminerleri ve konferanslar tüm vatandaşlarımıza katkı sağlıyor. Vatandaşlarımız yuva kurmaya adım attıkları mutlu günlerini yine bu merkezimizde bulunan nikah salonumuzda gerçekleştiriyor. İçerisinde kütüphane, kurs merkezi, nikah salonu, meclis salonu, toplantı salonu, satranç salonu ve konferans salonu ile idari ofislerin bulunduğu binanın iç tefrişatını girişimlerimiz ile Spor Toto Genel Müdürlüğü'nden hibe olarak aldık.Ben buradan da kendilerine teşekkür ediyorum.İznikliler her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır" dedi.