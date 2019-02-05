Son Dakika Haberleri: İznik'te Ev Yangını

İznik'te Ev Yangını

1 saat önce

İznik ilçesinde bir okulun karşısındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İznik ilçesinde bir okulun karşısındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi'nde Ahmet Özer'e ait üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Alican Özer (28) ve babaannesi Zeynep Özer (75), olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Ahmet Özer, İtfaiye, İznik, Güncel
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