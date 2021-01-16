İznik'te faciaya ramak kaldı - Son Dakika

İznik'te faciaya ramak kaldı

İznik'te faciaya ramak kaldı Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir tır petrol istasyonuna daldı.

İznik'te faciaya ramak kaldı BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir tır petrol istasyonuna daldı. Büyük facia son anda önlendi. Olay 17.00 sıraları İznik- Boyalıca karayolunda yaşandı. Aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Sabri Yücel (53)'in kullandığı 34 RIF 77 plakalı tır yolun kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabilen tır, şoförün manevrası sonucu büyük bir faciayı önledi. Tır'ın geldiğini gören istasyon çalışanları ve vatandaşlar panik halinde kaçarak canını zor kurtardı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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