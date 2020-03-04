İznik'te göle deşarj söz konusu değil - Son Dakika
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İznik'te göle deşarj söz konusu değil

6 saat önce

Bursa'nın İznik İlçesi'nde kanalizasyon atıklarını arıtma tesisine taşıyan 15 adet terfi hattından birinde meydana gelen arıza nedeniyle, gölde yaşanan kirlilik, 1 saat içinde arızanın giderilmesiyle sona erdi.

İznik'te göle deşarj söz konusu değil, System.String[]

Bursa'nın İznik İlçesi'nde kanalizasyon atıklarını arıtma tesisine taşıyan 15 adet terfi hattından birinde meydana gelen arıza nedeniyle, gölde yaşanan kirlilik, 1 saat içinde arızanın giderilmesiyle sona erdi.


Sadece Müslümanlar için değil 1 ve 7'inci konsüllere ev sahipliği yapması nedeniyle Hristiyanlar için de büyük öneme sahip olan Bursa'nın İznik ilçesinde, Anıtlar Kurulu'nun derin kazı izni vermediği için kanalizasyon atıkları, kurulan 15 adet terfi hattı ile ilçedeki İleri teknoloji Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine aktarılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında devreye alınan İznik İleri teknoloji Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde kirlilikten tamamen arındırılan su, daha sonra doğal ortama deşarj ediliyor.


Buski'den yapılan açıklamaya göre, sistemde bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmazken, dün terfi hatlarından birinde meydana gelen arıza nedeniyle gölde kısa süre kirlilik yaşandı. BUSKİ ekipleri hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 1 saat içinde arıza giderilirken, sistem normal çalışmaya başladı ve göl kirlilikten arındı. - BURSA

Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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