İznik'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Talha Ö. idaresindeki 11 SH 102 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Polat'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Polat, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
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