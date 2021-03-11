İznik'te her hayat bir belgesel - Son Dakika

İznik'te her hayat bir belgesel

Yarım asırdır çamura şeklini veriyor

BURSA - Bursa İznik Belediyesi hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" belgeselleri kapsamında Çömlek Ustası Hasan Yaman'ın hayatını ve zanaatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çömlek Ustası Hasan Yaman icra ettiği zanaatı ile çocuk yaştan buyana yarım asırdır mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1966 yılında İznik'te dünyaya gelen Hasan Yaman konuşmasında "5-6 yaşlarında toprağın içinde bulduk kendimizi o gün bugündür toprağın ve çamurun içerisindeyiz. Günümüzde artık ustalar azaldı, yetişmiyor. Bu sebeple de meslek unutulmaya yüz tutmuş durumda" dedi.

"Buzlu suyun içinde ayaklarımızla çiğnedik çamuru"

Çömlekçiliğin ortaya çıkışı ve insan hayatına girişini anlatan Hasan Yaman 1960'lı yıllarda daha ilkokula başlamadan babamızın yanında çamurun içinde bulduk kendimizi. O gün bugündür çamur hayatımızın bir parçası. Çömlek insan var olduğundan bu yana hayatımızın bir parçası. En ilkel dönemlerde de kullanılmış günümüzde de kullanılmakta. İznik'te bu iş için bulunmaz bir yer ve bu iş için gerekli hammaddeyi barındırıyor. Bizler daha önceden toprağı getirip ilkel şartlar da işliyorduk. Kış aylarında buz tutmuş suyun içerisinde ayaklarımızla bunu ezerek işliyorduk. Çok zorluklarla bu mesleği bu günlere getirdik. Bugün ulusal ve uluslar arası pazarda yerimizi aldık. Günümüzde topraktan ürünlere yönelme arttı. Su testileri, güveç kapları, kebap testileri, kupalar, yağdanlıklar yani onlarca ürün hayatımızın bir parçası. Doğal olması, uzun yıllarca dayanıklılığını koruması tercih sebebi. Artık günümüzde usta yetişmiyor. Olan ustalarda artık eksiliyor. Mesleğin ölmesini tabi ki istemiyoruz. Bunun içinde bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik'e bağlı İnikli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar altıncı belgesel İznik'e bağlı Tacir Mahallesi'nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan Necip Saraç ile yedinci belgesel 55 yıldır Yorgan Ustalığı yapan Ali Topkara ile sekizinci belgesel 55 yıldır Radyo ve Televizyon Ustalığı yapan Ekrem Sevim ile gerçekleştirilirken dokuzuncu belgesel Çömlek Ustası Hasan Yaman ile gerçekleştirildi.