İznik'te İki Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu
36 dakika önce
BURSA'nın İznik ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü.
BURSA'nın İznik
ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın akşam saatlerinde Elbeyli
Mahallesi'nde bulunan Remzi ve Arif Döker kardeşlere ait iki katlı binada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tüm binayı sardı. 2 katlı binada yaşayan aileler kendilerini son anda dışarı atarken, yangın mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:22 Kaynak: DHA
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