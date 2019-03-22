Son Dakika Haberleri: İznik'te İki Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu

İznik'te İki Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu

36 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü.

İznik'te İki Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde  Elbeyli Mahallesi'nde bulunan Remzi ve Arif Döker kardeşlere ait iki katlı binada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tüm binayı sardı. 2 katlı binada yaşayan aileler kendilerini son anda dışarı atarken, yangın mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:22 Kaynak: DHA

Elbeyli, Bursa, İznik, Güncel
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