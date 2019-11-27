Son Dakika Haberleri: İznik'te kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel İznik'te kaçak içki operasyonu - Son Dakika

İznik'te kaçak içki operasyonu

6 saat önce

İznik ilçesinde kaçak içki imal ettiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İznik'te kaçak içki operasyonu, System.String[]

İznik ilçesinde kaçak içki imal ettiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşrefzade Mahallesi'nde bir eve yaptıkları baskında 100 litreye yakın kaçak içki ile bazı malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]