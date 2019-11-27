İznik'te kaçak içki operasyonu

İznik ilçesinde kaçak içki imal ettiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşrefzade Mahallesi'nde bir eve yaptıkları baskında 100 litreye yakın kaçak içki ile bazı malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.