Son Dakika Haberleri: İznik'te kaçak kazı operasyonu
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İznik'te kaçak kazı operasyonu

7 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define kazısı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define kazısı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde H.U'ya ait evin bahçesinde kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, H.U, Ş.U, Y.Z, E.G, Ö.M, ve K.B, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ile İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, alanda 5 metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit etti.

İznik'te kaçak kazı operasyonu

Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:57 Kaynak: AA
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