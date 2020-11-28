İznik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltı alındı.
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisardere Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı aldı.
Kaçak kazı yapılacak yere operasyon yapan ekipler, A.K, M.E, B.E, Y.K. ve S.B'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda 1 adet yer tespit cihazı, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela, 1 adet testere ve 2 adet demir şiş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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