İznik'te kadın girişimcilere "Devlet Protokolü ve Nezaket Kuralları" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İznik'te kadın girişimcilere 'Devlet Protokolü ve Nezaket Kuralları' eğitimi verildi - Son Dakika

İznik'te kadın girişimcilere "Devlet Protokolü ve Nezaket Kuralları" eğitimi verildi

6 saat önce

İznik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulunun, BTSO ve BTSO Akademi iş birliğinde düzenlemiş olduğu "Devlet Protokolü ve Nezaket Kuralları" eğitimi yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

İznik'te kadın girişimcilere

İznik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulunun, BTSO ve BTSO Akademi iş birliğinde düzenlemiş olduğu "Devlet Protokolü ve Nezaket Kuralları" eğitimi yoğun bir katılım ile gerçekleşti.


Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkan Yardımcısı Cansel Oruç tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde, protokol kurallarının yanı sıra iş yerinde hitap kuralları, karşılama, oturuş ve uğurlama kuralları, iş yerinde telefon görüşmeleri için protokol kuralları, resmi araçlarda protokol kuralları, iş yerinde sosyal ilişkiler, yemek yeme adabı ve kartvizit takdimi gibi konulara değinildi.

Eğitimde, protokolün ne olduğunu anlatan Oruç, "Protokol dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir kavramdır. Protokol resmi bir törende, resmi bir yemekte, resmi bir açılışta, resmi bir toplantıda başında resmi olan her işte temsil gücü düşük olan ast ile temsil gücü yüksek olan üst arasındaki ilişkileri düzenleyen işin adıdır. Protokolde astın üstüne, üstün üstüne bir disiplin zinciri vardır" dedi.


İznik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu başkanı Seda Karakaş da kadın girişimciler olarak "Devlet Protokolü ve Nezaket Kuralları" konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. BTSO Akademinin bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Karakaş, kadınların iş hayatında girmeleri noktasında bu tür eğitimlere devam edileceğini ifade etti.


İznik Belediye İş Hanı Toplantı Salonunda düzenlenen panele, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, AK Parti İlçe başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, Halk Eğitim Müdürü Yücel Doğan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra pek çok kadın girişimci katıldı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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