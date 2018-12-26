Son Dakika Haberleri: İznik'te "Kardeşim Üşümesin" Projesi

İznik'te "Kardeşim Üşümesin" Projesi

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde Selçuk İlkokulu'nda hayata geçirilen "Kardeşim Üşümesin" projesiyle, öğrencilerce örülen atkılar yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara gönderilecek.

İznik'te
Bursa'nın İznik ilçesinde Selçuk İlkokulu'nda hayata geçirilen "Kardeşim Üşümesin" projesiyle, öğrencilerce örülen atkılar yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara gönderilecek.

Okulun 4/A sınıfı öğretmeni Ayşe Demircan öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, öğrenciler hazırladıkları özel bir teknikle atkı örmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, projenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Öğrenci, okul müdürü ve sınıf öğretmenini kutlayan Asil, "Öğrencilerimiz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün belirleyeceği, hiç görmedikleri kardeşlerine yardım edecek. Yaklaşık 50 takım atkı ve bere yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ilkokul sınıflarının atölye şekline dönüşmesi gerektiğine dikkat çektiğini görerek bu projelere önem veriyoruz'." dedi.


Okul müdürü Metin Çatak ise projeyle çocukların yardımlaşmayı alışkanlık haline getirmesini amaçladıklarını söyledi.

Çatak, "Her zaman paylaşmayı seven bir millet olduk. Çocuklarımızın bu davranışı kazanmaları için bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA

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