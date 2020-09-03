İznik'te kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde kavga sırasında silahla vurularak yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Göl sahilindeki bir eğlence mekanında Hasan T. ile Murat S. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, çıkışta da devam etti.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan T'nin silahla ateş etmesi sonucu Murat S. ve otopark çalışanı Bülent B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.