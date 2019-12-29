İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'u (46) arama çalışmaları sürüyor.

İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'u (46) arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ndeki evinden tarlasına gitmek üzere ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Uzun için yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile İHH arama kurtarma ekipleri katılıyor.

İz takip köpeklerinin kullanıldığı ve 55 kişinin yer aldığı aramalara, mahalleden yaklaşık 50 vatandaş da destek veriyor.

İbrahim Uzun, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da polisin baskın yaptığı evden parçalanmış şarjli bisiklet, motosiklet ele geçirildi
9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Son Dakika Haberleri
20:55 Spor aytemiz alanyaspor - ittifak holding konyaspor maçının ardından - Son Dakika
20:50 Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: 'Babanı öldürdüm polisi ara' - Son Dakika
20:50 Balıkesir'de jandarma aranan 27 kişiyi yakaladı - Son Dakika
20:48 Malatya'da 17 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
20:46 Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:00:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]