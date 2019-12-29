İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor - BURSA - Son Dakika

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İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor - BURSA
6 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'u (46) arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:39 Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'u (46) arama çalışmaları sürüyor.
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