Son Dakika Haberleri: İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı
Son Dakika Güncel İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama çalışması başlatıldı.

İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama çalışması başlatıldı.

Koldaş, dün kırsal Göllüce Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, ANDA, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması sürüyor.

Mahalle Muhtarı Osman Bayer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Ali Koldaş'ın dün markete gittikten sonra dönmediğini öğrendiklerini söyledi.

Koldaş'ın, yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekipleri ve köy halkı tarafından arandığını belirten Bayer, "Dün gece de aradık, inşallah olumlu bir netice alırız." dedi.

Jandarma, Göllüce, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı
AK Parti, askeri tesislere özelleştirmenin önünü açacak 95 maddelik yasa teklifi hazırladı Camiye dadanan hırsızlar, dua ettikten sonra yardım kutusundaki paraları çaldı Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 22:27:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]