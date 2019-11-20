Son Dakika Haberleri: İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı
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İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama çalışması başlatıldı.

Koldaş, dün kırsal Göllüce Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, ANDA, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması sürüyor.

Mahalle Muhtarı Osman Bayer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Ali Koldaş'ın dün markete gittikten sonra dönmediğini öğrendiklerini söyledi.

Koldaş'ın, yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekipleri ve köy halkı tarafından arandığını belirten Bayer, "Dün gece de aradık, inşallah olumlu bir netice alırız." dedi.

İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı

Jandarma, Göllüce, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:41 Kaynak: AA
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