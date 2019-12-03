Son Dakika Haberleri: İznik'te Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi
Son Dakika Güncel İznik'te Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi - Son Dakika

İznik'te Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi.

İznik'te Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi.

Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Bülent Bayraktar, Anadolu toprakları üzerinde yaşamanın bedelinin her zaman ağır olduğunu belirterek, ciddi mücadeleler verildiğini söyledi.

Kıbrıs adasına barışı, huzuru götürmek için gidildiğini ifade eden Bayraktar, "Biz bu coğrafyada hep vardık. Bundan sonra da hep var olmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuruna yakışır bir şekilde diğer milletlere de örnek olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde olacağız."

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da katıldığı törende 4 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Kıbrıs, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı
Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:14:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]