İznik'te köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Lütfü Karagöz (61) idaresindeki plakasız motosiklet, Kılıçaslan Caddesi'nde bir köpeğe çarparak devrildi.
Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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