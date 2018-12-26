Son Dakika Haberleri: İznik'te Köpek Otomobil Lastiği ile Yakılmış Halde Bulundu

İznik'te Köpek Otomobil Lastiği ile Yakılmış Halde Bulundu

6 dakika önce İlandır

BURSA'da bir köpek, üzerine lastik tekerlek konulduktan sonra ateşe verilerek yakıldı.

İznik'te Köpek Otomobil Lastiği ile Yakılmış Halde Bulundu, System.String[]
BURSA'da bir köpek, üzerine lastik tekerlek konulduktan sonra ateşe verilerek yakıldı. Tamamen yanan köpeği bulan çevre sakinleri olaya tepki gösterdi.

Bursa'da İznik-Yenişehir Yolu üzerindeki Derbert Mevkii'nde bulunan İzinik Gölü kenarında vatandaşlar, yakılarak öldürülmüş bir köpek buldu. Köpeğin üzerine otomobil tekerleği konulduğu ardından ateşe verildiği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ve hayvanseverler, vahşete tepki gösterdi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:32 Kaynak: DHA

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