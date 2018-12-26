İznik'te Köpek Otomobil Lastiği ile Yakılmış Halde Bulundu

BURSA'da bir köpek, üzerine lastik tekerlek konulduktan sonra ateşe verilerek yakıldı.

BURSA'da bir köpek, üzerine lastik tekerlek konulduktan sonra ateşe verilerek yakıldı. Tamamen yanan köpeği bulan çevre sakinleri olaya tepki gösterdi.



Bursa'da İznik-Yenişehir Yolu üzerindeki Derbert Mevkii'nde bulunan İzinik Gölü kenarında vatandaşlar, yakılarak öldürülmüş bir köpek buldu. Köpeğin üzerine otomobil tekerleği konulduğu ardından ateşe verildiği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ve hayvanseverler, vahşete tepki gösterdi. - Bursa

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