İznik'te korkutan yangın
3 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın sazlıklara sıçramadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın sazlıklara sıçramadan söndürüldü.
İznik'in Çakırca köyü sahili Çayırlar mevkiinde saat 20.30'da çalılık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevler, sazlıklara ulaşmadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Daha önce de aynı bölgede sazlıklar yanmıştı.
(İHA)
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