Son Dakika Haberleri: İznik'te kuyuya atılmış ve gömülmüş tavuklar bulunması
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İznik'te kuyuya atılmış ve gömülmüş tavuklar bulunması

50 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, kuyuya atılmış ve gömülmüş yaklaşık 6 bin ölü tavuğun bulunduğu mahalle karantina altına alındı.

İznik'te kuyuya atılmış ve gömülmüş tavuklar bulunması, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde, kuyuya atılmış ve gömülmüş yaklaşık 6 bin ölü tavuğun bulunduğu mahalle karantina altına alındı.

Bayındır Mahallesi'nde geçen hafta boş bir arazide gömülü ve kuyuya atılmış yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulunmasıyla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, tavukların 70 dönüm araziye kurulu 10 bin tavuk kapasiteli çiftlikten atıldığını tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalleye kanatlı canlı hayvan giriş çıkışını yasakladı ve bölgeyi karantina altına aldı. Söz konusu çiftlikte ilaçlama çalışması başlatan ekiplerin, hasta olduğu belirlenen 4 bin tavuğu da itlaf edeceği öğrenildi.

Öte yandan çiftlik sahibi D.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Olay

Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Bayındır Mahallesinde, 21 Eylül'de, boş araziden kötü kokular gelmesi üzerine çok sayıda tavuk ölüsü ile karşılaşan vatandaşlar, durumu İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirmişti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, boş bir arazide gömülü ve kuyuya atılmış yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulmuş, tavukların kireçle gömülmesinin ardından olayın kaynağıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:12 Kaynak: AA
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