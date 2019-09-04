Son Dakika Haberleri: İznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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İznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

2 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

İznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, 1 saatlik yoğun çalışmanın ardından söndürüldü.

İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesi Bahçeardı Mevkii'ndeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 10 dönümlük arazide etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler şiddetli rüzgar nedeniyle bir yandan söndürme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan yangının makilik alanın bitiminde yer alan ormanlık alana sıçraması için yoğun çaba sarf etti. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:46 Kaynak: DHA
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