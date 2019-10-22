Son Dakika Haberleri: İznik'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel İznik'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İznik'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

16 dakika önce

İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İznik'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde Bekir Balı idaresindeki 16 H 8533 plakalı otomobil ile Halil Toker'in kullandığı 16 FCF 25 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Toker yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Caddesi, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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