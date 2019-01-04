Son Dakika Haberleri: İznik'te Öğrenciler, Tarihi Eserlerin Çevresindeki Çöpleri Topladı

İznik'te Öğrenciler, Tarihi Eserlerin Çevresindeki Çöpleri Topladı

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde ortaokul öğrencileri, tarihi eserlerin çevresindeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

İznik'te Öğrenciler, Tarihi Eserlerin Çevresindeki Çöpleri Topladı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde ortaokul öğrencileri, tarihi eserlerin çevresindeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

İznik'in önemli tarihi eserlerinin çevresi İznik Kılıçaslan Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından temizlendi. Ellerine çöp poşeti alan öğrenciler Lefke Kapı, tarihi surlar, Ayasofya ve İznik Müzesi çevresindeki çöpleri topladı. Okul Müdürü Orhan Gazi Kılıç, "Bu etkinliğimizdeki amacımız, hem yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstererek ziyaret ettiği İznik'in sembolü haline gelmiş bölgeleri gözü rahatsız eden çöplerden arındırmak, hem de öğrencilerimizde 'temiz çevre, temiz İznik' algısı oluşturmak. Unutmayalım ki; İznik hepimizin değeridir. Değerlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:36 Kaynak: DHA

Bursa, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğaziçi Üniversitesinde E-Founder Yolculuğu! Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:45:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te Öğrenciler, Tarihi Eserlerin Çevresindeki Çöpleri Topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]