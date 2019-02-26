İznik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
34 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İznik- Adapazarı
kara yolunda seyreden Rafet Yavuz (60) idaresindeki 16 FDH 78 plakalı otomobil, Dereköy
mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ters dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA
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