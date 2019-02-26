Son Dakika Haberleri: İznik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

İznik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

34 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İznik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İznik- Adapazarı kara yolunda seyreden Rafet Yavuz (60) idaresindeki 16 FDH 78 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ters dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

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