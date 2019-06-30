Son Dakika Haberleri: İznik'te otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İznik'te otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

48 dakika önce

İznik ilçesinde bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İznik'te otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı, System.String[]
İznik ilçesinde bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Sevimli idaresindeki 16 FBN 58 plakalı araç, Elmalı ile Sansarak köyleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Araçta bulunan Nuran Sevimli'nin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı kadın, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:58 Kaynak: AA
Elmalı, Araç, Ahmet Sevimli, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız "Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]