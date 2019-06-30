İznik'te otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı
48 dakika önce
İznik ilçesinde bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İznik
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:58 Kaynak: AA
ilçesinde bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Ahmet Sevimli
idaresindeki 16 FBN 58 plakalı araç, Elmalı
ile Sansarak köyleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Araçta bulunan Nuran Sevimli'nin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis
ekipleri yönlendirildi.
Yaralı kadın, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu
Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!
Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız
"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı