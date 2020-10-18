İznik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İsmail Palta idaresindeki 16 ABF 972 motosiklet, Atatürk Caddesi'nde önünde seyreden Necdet Çetinkaya'nın (73) kullandığı 16 YG 968 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan motosikletten düşerek yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü İsmail Palta'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
- Kaynak: AA
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