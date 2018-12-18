Son Dakika Haberleri: İznik'te, Roma Döneminden Kalma Surlar Malzeme Deposu Oldu

İznik'te, Roma Döneminden Kalma Surlar Malzeme Deposu Oldu

2 saat önce

İznik'te Roma döneminden kalma surlar malzeme deposu oldu.

İznik'te Roma döneminden kalma surlar malzeme deposu oldu.

BURSA'nın İznik ilçesini çevreleyen 2 bin yıllık tarihi Roma döneminden kalma surların bazı bölümlerinin çevre sakinlerince malzeme deposu olarak kullanılması tepki çekti.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Aziz Sürük Sokak'ta, Roma döneminden kalma surların vatandaşlar tarafından depo olarak kullanıldığını gören turist rehberi Şerif Karataş, şunları söyledi

'Sur dibine depo yapmışlar. Depoda su boruları, merdiven ve birçok iş malzemesi var. İznik'e yüzlerce yerli ve yabancı turist getirdim. Bugünkü gezimiz esnasında bu görüntüye tanık olduk. Kötü bir görüntü, çok üzüldük. İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü bir yer. Yetkililer acilen harekete geçmeli, tarihi ilçeye sahip çıkılmalıdır. Tabii ki vatandaşlar olarak bizler de tarihe sahip çıkmalıyız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:54 Kaynak: DHA

turist, Roma, İznik, Güncel
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