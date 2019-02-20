Son Dakika Haberleri: İznik'te, Saat Kulesinin Saatleri Durdu

İznik'te, Saat Kulesinin Saatleri Durdu

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde bir yıl önce yaptırılan saat kulesindeki saatler durdu.

İznik'te, Saat Kulesinin Saatleri Durdu, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde bir yıl önce yaptırılan saat kulesindeki saatler durdu. 05.14'te duran saatlerin düzeltilmemesi tepki çekiyor.

Aralık 2017 tarihinde yapımı tamamlanan ve 250 bin TL'ye mal olan kulenin dört tarafındaki saatlerin hepsi, 05.14'te durdu. İznikliler, duran saatlerin tamir edilmemesine tepki gösterirken, çevresindeki aydınlatmaların çoğu zaman yanmadığı belirtildi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, saat kulesinin açılışında, "İznik'in yaşamış olduğu 4 medeniyeti temsilen böyle bir saat kulesi uygun görüldü. Bu saat kulesinin her bir parçası özel olarak düşünüldü ve tasarlandı. Bu saat kulesinin her bir parçasında 4 medeniyete ait izler bulmak mümkün" demişti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:14 Kaynak: DHA

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