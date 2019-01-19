İznik'te Sahil Kenarında 10 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alan Çimle Kaplandı
1 saat önce
İznik'te sahil kenarında 10 futbol sahası büyüklüğündeki alan çimle kaplandıBursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşen 20 Milyon TL'lik sahil projesi kapsamında, 10 futbol sahası büyüklüğünde alan çimle kaplandı.
İznik
'te sahil kenarında 10 futbol sahası büyüklüğündeki alan çimle kaplandı Bursa
'nın İznik ilçesinde gerçekleşen 20 Milyon TL'lik sahil projesi kapsamında, 10 futbol sahası büyüklüğünde alan çimle kaplandı. Çim serilen ve ağaçlandırılması gerçekleşen bölgeler adeta botanik bahçesini andırıyor. Türkiye
'nin ve bölgenin örnek sahiline sahip olmak isteyen İznik'te çalışmalar aralıksız sürüyor. Yol çalışmalarının ardından başlayan peyzaj düzenleme çalışmalarını son hızla devam ediyor. Peyzaj düzenlemesi ilk olarak Kıran Dere yanındaki alandan başladı. Buraya dikilen palmiye ağaçları ile oluşturulacak görsellik sonunda bu bölge, Palmiyeler Bölgesi olarak anılacak.
İznik Sahil Projesi 3 buçuk kilometrelik yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj düzenleme çalışmaları da başlamış durumda. Sahil 800 adet ağaçla buluşuyor. Ayrıca 100 çeşide yakın bitki türü sahil boyunca dikilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 60 bine yakın çalı türü bitki toprakla buluştu. Bu kadar daha da toprakla buluşacak. 80 bin civarında yer örtücü ve mevsimlik bitkiler sahil boyunca toprakla buluşacak. Serilen çimlerin verdiği yemyeşil görüntü insana adeta bir botanik bahçesindeymişçesine ferahlık veriyor. Peyzaj çalışmaları ilerledikçe sahilin güzelliği daha da ortaya çıkıyor. Yaklaşık 53 bin metrekarelik alana çim serme işlemi yapılacak.
İznik Sahili 3 buçuk kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki alanda uygulanan proje ile araç, yaya ve bisiklet yolları, piknik alanları, vatandaşların keyifle vakit geçireceği, nefes alacağı tesisler, yüzlerce çeşit bitki ve ağaç türü ile adeta bir botanik bahçesini andıracak. Sahil düzenleme projesi sona erdiğinde İznik turizmine büyük katkı sağlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:27 Kaynak: DHA
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